Çinli çocuklardan 23 Nisan mesajı

Gaziemir'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen uluslararası çocuk şenliğine katılamayan Çinli çocuklar, video mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Çinli çocuklardan 23 Nisan mesajı
21 Nisan 2020 Salı 10:50

Gaziemir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen uluslararası çocuk şenliğine katılamayan Çinli çocuklar, video mesajla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Gaziemir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede düzenlenmesi planlanan 23. Uluslararası Çocuk Şenliği'nin iptal edilmesinin ardından Türkiye'ye gelemeyen Çin'in Shuangliu eyaletinde yer alan Chengdu kentindeki Dongsheng İlkokulu öğrencileri Gaziemir'e videolu bir mesaj gönderdi.

Seneye geleceğiz

Mini bir gösterinin de yer aldığı videoda öğrenciler, görüntünün sonunda şu görüşleri paylaştı: Virüs bizi karantina altına aldı ancak bu durum dostluğumuzu engelleyemez. Her zaman birbirimizi destekleyeceğiz ve birlikte çalışacağız. Gelecek bahar çiçekler açtığında çocuk şenliği festivalinize katılmak ve kutlamak için dört gözle bekliyor olacağız. Mutlu çocuk bayramları, mutlu Türkiye, mutlu İzmir." Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda da iki ülke arasındaki dostluk ve dayanışmanın salgının ardından kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi.
 

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