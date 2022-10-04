Cinsel ilişkiye giren iki Rus askerini böyle vurdular

Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat itibarıyla başlayan savaş hız kesmeden devam ederken, cephe hattından birbirinden ilginç görüntüler yağmaya devam ediyor. İnternete düşen bir videoda, yıkıntı bir binanın içinde cinsel ilişkiye giren iki Rus askerinin Ukrayna'ya ait bir İHA'nın hedefi olduğu anlar yer aldı

24 Şubat'ta Ukrayna ile Rusya ile arasında başlayan savaşta Kiev yönetiminin açıkladığı rakamlara göre şimdiye kadar 56 bin 700 Rus askeri hayatını kaybetti. Savaş tüm şiddetiyle devam ederken cephe hattından şimdiye kadar eşine benzerine rastlanmamış bir görüntü servis edildi. İnternete düşen bir videoda, savaş sırasında yıkılan bir binada cinsel ilişkiye giren iki Rus askerinin, Ukrayna'ya ait insansız bir hava aracının hedefi olduğu anlar yer aldı. Kısa sürede sosyal medyada da viral olan videoda, askerlerin bina içinde cinsel ilişkiye girdikleri sırada İHA'dan fırlatılan roketlerle etkisiz hale getirildikleri görülüyor.