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Cinsel organı büyüsün diye yaptı, hastanelik oldu!

Tayland'da 35 yaşındaki bir adam cinsel organını büyütmek için taktığı halka nedeniyle zor anlar yaşadı. Ağrıya dayanamayarak hastaneye giden adamdaki halka, hastaneye çağrılan itfaiyenin çabası ile çıkartıldı

Cinsel organı büyüsün diye yaptı, hastanelik oldu!
04 Ekim 2022 Salı 10:01

Tayland'da yaşayan bir adamın, cinsel organını büyütmek adına izlediği yol, akıllara durgunluk verdi. Yerel basında yer alan haberlere göre geçtiğimiz aylarda cinsel organının küçük olmasından dert yakınan adam, tavsiye üzerine cinsel organına bir halka yerleştirdi ve cinsel organının büyümesini bekledi.

Fakat ters etki yaratan halka, bölgedeki kan akışını keserek cinsel organın şişmesini sağladı. Ağrılarının dayanılmaz hal almasının ardından adamın doktora gitmekten başka çaresi kalmadı. 35 yaşındaki adam, 1 Ekim'de Nonthaburi eyaletindeki Krungthai Genel Hastanesi'ne başvurdu.

HEMEN İTFAİYE ÇAĞRILDI

Doktorlar, vakayı inceledikten sonra durumu tek başlarına çözemeyeceklerine karar verdi ve itfaiye ekipleri arandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süren çalışmanın ardından adamın cinsel organını kurtarmayı başardı.

Etiketler; #tayland #cinsel organ #halka #haber
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