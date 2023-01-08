Cinsel organına öyle bir şey soktu ki...

Çin'de 12 yaşındaki bir erkek çocuk, mastürbasyon yapmak için cinsel organına termometre soktu

Çin'de duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Ülkenin orta kesimindeki Çengdu kentinde yaşayan 12 yaşındaki erkek çocuk, cinsel organına termometre soktu. Olayın ardından şiddetli ağrılar yaşayan küçük çocuk hastaneye kaldırıldı. Muayenenin ardından ameliyata alınan çocuğun cinsel organındaki termometre "anahtar deliği" yöntemiyle çıkarıldı. Adı açıklanmayan çocuk, "mastürbasyon esnasında cinsel organına termometre soktuğunu ve bunun sonucunda şiddetli ağrılar yaşadığını" itiraf etti. Asya Cerrahi Dergisi'nde vakayı anlatan ürologlar, mesaneye giden dokuda küçük bir cerrahi delik açtıklarını, ardından termometreyi çıkarmak için küçük aletler kullanarak doğru konuma getirdiklerini söyledi.