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Çocuklar telefonlarını çekiçle parçaladı!

Çin'de çocukların aşırı telefon kullanımından tedirginlik duyan aileler, okul yönetimiyle birlikte ilginç bir eyleme imza attı. Derslerinde başarılı olmaları istenen çocuklara, akıllı telefonlarını parçalamaları için çekiç verildi. Çocukların istemeyerek yaptığı bu eylem sosyal medyada gündem oldu

13 Nisan 2021 Salı 13:34

Koronavirüs salgınıyla birlikte kısıtlanan sosyal yaşam, teknolojiyi insan hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirdi. Dünya genelinde eve kapanan milyonlarca insanın tek iletişim ve sosyalleşme kaynağı akıllı telefonlar oldu. Özellikle çocuklardaki tablet ve akıllı telefon bağımlılığı korkutucu bir boyuta ulaştı.

ÇEKİÇLE TELEFON PARÇALADILAR

Durum böyleyken, öğrencilerin okulda telefon kullanmalarının yasak olduğu Çin'de ilginç bir olay yaşandı. The Times'ın haberine göre Xinyang'daki bir okulun müdürü, ailelerin bu endişelerinden hareketle telefon parçalama eylemine girişti. Çin'in sosyal medya platformlarında viral olan görüntülerde, müdürün yönlendirmesiyle ellerine bir çekiç alan çocuklar, pek gönüllü olmasalar da telefonlarını bu şekilde parçaladı.

Yerel medyaya açıklamada bulunan okul müdürü, ailelerin ve öğrencilerin aşırı telefon kullanımına karşı bu yöntem üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Etiketler; #çin #Koronavirüs #telefon parçalama
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