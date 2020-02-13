Corona rekor kırdı, günde 242 ölü!

Dünyanın dehşet içinde izlediği corona salgınında 'son dakika' gelişmeleri peş peşe yaşanırken, virüsün ortaya çıktığı Çin'den bugüne dek yapılan en ürkütücü açıklama geldi.

Yetkililer, corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 1359'a yükseldiğini duyurdu. 12 Şubat sonu itibarıyla açıklanan bu rakam, corona virüsüne bağlı olarak bir gün içerisinde 242 kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor. 242 ölümün tamamının virüsün 'merkez üssü' olan Wuhan'ın bağlı olduğu Hubei bölgesinde gerçekleştiği açıklandı. 12 Şubat 2020 tarihi, 'Covid-19' olarak adlandırılan corona virüsünün en ölümcül günü olarak kayıtlara geçti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin aktardığı habere göre; Hubei bölgesinde teşhis için yeni klinik yöntemler kullanılmaya başlandı. Bu da tespit edilebilen vaka sayısında ciddi bir artış görülmesini sağladı. Corona virüsüne bağlı nedenlerle ölenlerin sayısı dün 1117 olarak tespit edilmişti. 12 Şubat sonu itibarıyla ise bu sayı 1359'a yükseldi. Bir günde yaşanan 242 ölüm, virüsün ortaya çıktığı aralık ayı sonundan bu yana tespit edilen en yüksek rakamın iki katından fazlaya tekabül ediyor. Vakaların yüzde 80'inden fazlasının görüldüğü Hubei'de şimdiye kadar riboniükleik asit (RNA) testinin sonuçları kabul ediliyordu. Fakat artık bilgisayarlı tomografi ile akciğer görüntülemesi de yapılıyor. Çinli yetkililer Hubei'de corona virüsüyle enfekte olan 14 bin 840 hasta daha belirlendiğini açıkladı. Bu rakamla birlikte ülkedeki toplam vaka sayısı yaklaşık 60 bine, ölü sayısı ise 1359'a yükseldi.

Hasta 8 binden fazla

Veri takibi yapan 'worldometers' internet sitesi ise toplam vaka sayısını 60 bin 373, toplam ölü sayısını ise 1369 olarak veriyor. Siteye göre; durumu ciddi olan hasta sayısı 8 bin 219, şimdiye dek iyileşen vaka sayısı ise 6 bin 32. Bu arada, Çin Komünist Partisi'nin Hubei bölgesi sekreteri Jiang Chaoliang görevden alındı. Yerine ise Şangay parti şefi Ying Yong getirildi. Bu gelişme, salgının patlak vermesinden bu yana yönetimsel anlamda yapılan ilk büyük değişiklik olarak dikkat çekiyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), "corona virüsünün sonucuna ilişkin tahmin yürütmek için henüz erken olduğu, salgının hâlen her yöne gidebileceği" değerlendirmesi yapıyor.

Corona virüsü nedir?

Corona virüsleri, hayvanlar arasında yaygın olan bir grup virüstür. Nadiren bazı durumlarda, bilim insanları corona virüslerinin "zoonotik" olduğunu belirtiyor. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'ne göre; "zoonotik" ifadesi, virüslerin hayvandan insana geçebileceği anlamına geliyor.