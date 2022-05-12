Daha önce böyle bir güvercin görülmedi!

İngiltere'de annesinin evine ziyarete giden kadın, pencereden baktığında gözlerine inanamadı. Gördüğü güvercinin fotoğraflarını çeken kadın, fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafları gören insanlar, "Dünyada böyle bir güvercin hiç görmedik" yorumunu yaptı

Türkiye'de de güvercinlere olan ilgi geniş kesimler tarafından biliniyor. Ancak güvercinlerle ilgili haber bu kez İngiltere'den geldi. Lancashire kentinde annesinin evine ziyarete giden 37 yaşındaki Kelly Lunney adlı kadın, pencereden baktığında gözlerine inanamadı.

Çünkü kadının baktığı yerde pembe pembe parlayan bir güvercin vardı. Önce güvercinin boyanmış olduğunu düşündü fakat kamerayı yakınlaştırdıktan sonra üzerindekinin boya olmadığını gördü.

Lunney, bu ilginç güvercini hemen kayda aldı. Pembe güvercinin fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan kadının gönderisine kısa süre içerisinde çok sayıda yorum geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Dünya üzerinde hiç böyle bir güvercine rastlamadık" yorumları yaparken, bazı sosyal medya kullanıcıları da güvercinin türü hakkında bilgi verdi. Kullanıcılar bu güvercinin dünyada sadece 500 tane kalan Mauritius'a özgü bir Nesoenas Mayeri olduğunu öne sürdü.