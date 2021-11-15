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Damadına aşık olunca kızının düğününe gitmedi

İngiltere'de bir kadın damadına aşık olunca, kızının düğününe gitmeyi reddetti. Olayı düğünle ilgili olayların anlatıldığı bir platformda anlatan kız, annesinin bu durumu kendine anlattığında büyük şok yaşadığını söyledi

Damadına aşık olunca kızının düğününe gitmedi
15 Kasım 2021 Pazartesi 09:57

Dünyanın en popüler sosyal medya platformları arasında yer alan ve düğünlerle ilgili olayların paylaşıldığı WeddingBee'de dikkat çeken bir itirafta bulunuldu. İngiltere'de düğün hazırlığı yapan genç bir kız, annesinin düğününe katılmak istememesini ve bunun sebeplerini anlattı.

Genç kız, "Annem ve nişanlım beraber tenis oynuyorlardı. Bu sırada annem, nişanlım John'a aşık oldu. Onun hissettirdiklerini babamın hiçbir zaman hissettirmediğini düşünüyor. Ancak bundan nişanlımın haberi yoktu. Bana bu durumu anlattığında büyük bir şok yaşadım" ifadelerini kullandı.

"DÜĞÜNÜME KATILMAK İSTEMİYOR"

Düğün hazırlığında olduklarını belirten kız, "Tam da düğün hazırlığı yaptığımız sırada böyle bir şey yaşanması bizi üzdü. Annem düğüne katılmayacağını söyledi. Babamı arayıp, annemin tedaviye ihtiyacı olduğunu anlattım" diye konuştu.

"NİŞANLIM DA ARAYIP GEREKENİ SÖYLEDİ"

Genç kız, nişanlısının da annesini arayarak, "Böyle bir şey mümkün değil" dediğini anlattı. Annesinin ise "Ben de biliyorum, bana biraz zaman verin bu durumu atlatacağım" cevabı verdiğini aktardı.

Etiketler; #ingiltere #damadına aşık oldu #aşk
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