Dev kabaklar şampiyonluk için yarışıyor

Belçika'nın Kasterlee kasabasında yetiştirilen ve her sene ekim ayında görücüye çıkan tonluk kabaklar, şampiyonalarda rekor kırmak için yarışıyor

Belçika'nın liman kenti Anvers'e bağlı, Hollanda sınırındaki Kasterlee, ülkenin bal kabağı kasabası olarak anılıyor.

Flamanca konuşan yaklaşık 20 bin nüfuslu kasaba, ziyaretçilerini bal kabaklarının resmedildiği tabelayla karşılıyor.

Kasabanın merkezine giden yolu, satışı da yapılan bal kabağı dolu kasalar ve dekoratif objeler süslüyor.

İrili ufaklı bal kabaklarına evlerin bahçelerinde, hatta yol kenarlarında atıl görünen alanlarda dahi rastlamak mümkün.

Kasterlee, bu yönüyle özellikle yılın bu günlerinde yerli turist çekiyor. Kasabanın en büyük özelliği, Avrupa çapında yarışlara katılan tonluk bal kabakları.

Her yıl ekim ayının ilk haftasında seralarında yetiştirdikleri dev bal kabaklarını hasat eden Kasterleeliler, festival alanında bir araya geliyor.

Farklı renk ve şekillerdeki kabaklar, jüri eşliğinde çekicilerle itinayla tartılırken yetiştiricileri, verdikleri emeğin karşılığını alabilmek için heyecanla bekliyor.

Bu sene kasabanın en büyük bal kabağını yetiştiren Mario Vangeel, yaptığı açıklamada, "Kasterlee'deyiz. Burası küçük bir kasaba. Burası bir balkabağı kasabası" dedi.

Vangeel, evinin bahçesindeki serada çevresi yaklaşık 6 metrelik ve 1040 kilogramlık bal kabağının dünya rekoru kırmasını beklediğini söyledi.

Rekorun halihazırda İtalya'da 1226 kilogramlık kabağın yetiştiricisine ait olduğunu aktaran Vangeel, şöyle devam etti:

"Yarışmadan sonra kabağı kesip çekirdeklerini alıp gerisini atacağız. Çekirdeklerini kulübümüze vereceğiz. 30 yıldır 50 kişilik bir balkabağı kulübümüz var. Çekirdekler İspanya, ABD gibi dünyanın farklı ülkelerine gidecek. Benim kabağımın çekirdekleri İspanya'dan geliyor. Bu balkabağı yenmez. Bu sadece sergilenmek için."

Her sene Ludwirgsburg'da dünyanın en büyük bal kabağı festivali düzenleniyor. 800 farklı türde 450 binden fazla bal kabağı, eğlenceli etkinlikler eşliğinde sergileniyor.