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Doğum yapan kadına tecavüz etti! O anlar böyle görüntülendi

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki hastanede anestezi uzmanı olarak çalışan Giovanni Quintella Bezerra adlı doktor, sezaryen doğuma girmesi için anestezi uyguladığı hamile kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle tutuklandı

13 Temmuz 2022 Çarşamba 08:57

Brezilya'da yaşanan skandal olay, dünya basınında gündem yarattı. Rio de Janeiro'daki São João de Meriti'deki da Mulher Heloneida Studart Hastanesi'nde meydana geldiği belirtilen olaya göre ismi Giovanni Quintella Bezerra olarak açıklanan anestezi doktoru, sezaryen doğuma girmeye hazırlanan hamile kadına narkoz uyguladı.

Doktor ardından da kadına tecavüzde bulundu. Doktorun tecavüz anları ise yine iddialara göre asistan bir doktor tarafından kayıt altına alındı. Hatta bu anlar, Brezilya'daki bir haber ajansına gönderildi.

Olayın aydınlanmasının ardından polis ekipleri, Giovanni Quintella Bezerra'nın çalıştığı hastaneye baskın düzenleyerek doktoru gözaltına aldı. Savunmasız bir kişiye tecavüzden cezası iki katına çıkarılan doktor, şu sıralar 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanıyor. Diğer yandan doktorun tecavüzünü 10 dakika boyunca sürdürdüğü iddiası da şok etkisi yarattı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Rio de Janeiro Eyaleti Sağlık Vakfı ve Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, idari tedbirlerin alınması için bir iç soruşturma açılacağı bildirildi. Ayrıca mağdura ve ailesine tam destek verildiğini de eklediler. Rio de Janeiro Eyaleti Bölgesel Tıp Konseyi başkanı Clovis Bersot Munhoz, şok edici olayı akılalmaz olarak nitelendirdi.

Etiketler; #brezilya #tecavüz #doğumda tecavüz #anestesi tecavüz
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