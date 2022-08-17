Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

ABD'nin Ohio kentinde bulunan bir lunaparkta dönme dolaba binen bir çift kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi. Çifti dönme dolaba binen diğer kişiler ihbar etti

ABD'nin Ohio kentinde Cedar Point isimli lunaparkta skandal olay yaşandı. Hafta sonu çoğu çocuklu aileler olmak üzere çok sayıda insanın eğlenmeye gittiği lunaparkın en çok kullanılan makinelerinden biri olan dönme dolapta bir çift cinsel ilişkiye girdi. Skandal olayı aynı dönme dolaba binen gençler ihbar etti.

32 yaşındaki Heather Johnston ile 24 yaşındaki David Davis isimli çift alenen cinsel ilişkiye girince görgü tanıkları dönme dolapta sarsıntı meydana geldiğini dile getirdi. Yetkililer, görgü tanıklarından ikisinin reşit olmadığını da aktardı.

Polis tarafından sorgulanan Johnston, "Ben sadece yere düşen sigarayı almak için eğildim" dedi. İkili daha sonra cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Davis ve Johnson geceyi nezarethanede geçirdi.

Öte yandan hakim karşısına çıkmaya hazırlanan çiftin 180 güne kadar hapis cezası alması bekleniyor.