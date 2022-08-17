DÖNME DOLAPTA İLİŞKİYE GİRDİLER!
DÖNME DOLAPTA İLİŞKİYE GİRDİLER!
0
İZMİR'DE BULUNDU! 5 BİN YILLIK!
İZMİR'DE BULUNDU! 5 BİN YILLIK!
0
USTA İSİM HAYATINI KAYBETTİ
USTA İSİM HAYATINI KAYBETTİ
0
PETEK DİNÇÖZ EVLENDİ
PETEK DİNÇÖZ EVLENDİ
0

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!

ABD'nin Ohio kentinde bulunan bir lunaparkta dönme dolaba binen bir çift kimseyi umursamadan cinsel ilişkiye girdi. Çifti dönme dolaba binen diğer kişiler ihbar etti

Dönme dolapta cinsel ilişkiye girdiler!
17 Ağustos 2022 Çarşamba 11:54

ABD'nin Ohio kentinde Cedar Point isimli lunaparkta skandal olay yaşandı. Hafta sonu çoğu çocuklu aileler olmak üzere çok sayıda insanın eğlenmeye gittiği lunaparkın en çok kullanılan makinelerinden biri olan dönme dolapta bir çift cinsel ilişkiye girdi. Skandal olayı aynı dönme dolaba binen gençler ihbar etti.

32 yaşındaki Heather Johnston ile 24 yaşındaki David Davis isimli çift alenen cinsel ilişkiye girince görgü tanıkları dönme dolapta sarsıntı meydana geldiğini dile getirdi. Yetkililer, görgü tanıklarından ikisinin reşit olmadığını da aktardı.

Polis tarafından sorgulanan Johnston, "Ben sadece yere düşen sigarayı almak için eğildim" dedi. İkili daha sonra cinsel ilişkiye girdiklerini itiraf etti. Davis ve Johnson geceyi nezarethanede geçirdi.

Öte yandan hakim karşısına çıkmaya hazırlanan çiftin 180 güne kadar hapis cezası alması bekleniyor.

Etiketler; #abd #lunapark #dönme dolap #cinsel ilişki
Önceki Haber
Mücevherin seçkin ismi “GRADIVA”dan basın turu
Sonraki Haber
Göztepe'de İsmail Köybaşı'ndan özel sözleşme
Savaş var denilen Suriye'den festival görüntüleri geldi
Savaş var denilen Suriye'den festival görüntüleri geldi
0
9 kadınla evlenmişti, bir konudan şikayet etti!
9 kadınla evlenmişti, bir konudan şikayet etti!
0
Fenomen deniz aygırını öldürdüler!
Fenomen deniz aygırını öldürdüler!
0
Kilisede yangın çıktı: 41 kişi öldü!
Kilisede yangın çıktı: 41 kişi öldü!
0
Azez'de Türkiye karşıtı gösteriler! Türk bayrağını yaktılar!
Azez'de Türkiye karşıtı gösteriler! Türk bayrağını yaktılar!
0
Düğünde şok anlar! Damat öyle bir video yayınladı ki...
Düğünde şok anlar! Damat öyle bir video yayınladı ki...
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.