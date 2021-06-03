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Düğünde gelin ölünce... İlginç olay!

Hindistan'da ilginç bir olay yaşandı. Düğün sırasında gelin kalp krizi geçirip öldü, damat ise...

Düğünde gelin ölünce... İlginç olay!
03 Haziran 2021 Perşembe 09:33

Hindistan bir ilginç olaya daha sahne oldu. Alınan bilgiye göre Samspura'da gerçekleştirilen bir düğünde adı Surbhi olduğu öğrenilen gelin kalp krizi geçirdi. Kalp krizi geçiren gelin düğün yerinde hayatını kaybetti.

Bunun üzerine aileler ve davetliler büyük şok yaşadı. Ne yapacaklarını düşünün aileler damat Mangesh Kumar'ın gelinin kız kardeşi ile evlenmesine karar verdi.

Düğünde ölen gelin Surbhi'nin erkek kardeşi yaşananları New York Post'a anlattı. Saurabh şunları söyledi: “Bu durum yaşanınca ne yapacağımızı bilmiyorduk. İki aile oturup düşünürken, biri kız kardeşim Nisha’nın damatla evlenmesi fikrini ortaya attı. Aileler bir süre düşündükten sonra bu fikri onayladı”

Aileleri için çok zor bir karar olduğunu anlatan Saurabh, yan odada kız kardeşinden birinin cenazesi yatarken, diğer kardeşinin düğününün yapılmasının tuhaf bir durum olduğunu söyledi.

Düğünden hemen sonra da ölen gelin için tören yapıldığı öğrenildi.

Etiketler; #hindistan #düğün #düğün gelin ölüm
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