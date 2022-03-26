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Düğünde skandal! Pastaya uyuşturucu ekleyince...

Şili'de yaşayan Alvaro Rodriguez isimli adam, kız kardeşinin düğün pastasına uyuşturucu madde ekledi. Pastadan yiyen konuklar zor anlar yaşarken, Rodriguez'e insanların canını tehlikeye attığı gerekçesiyle büyük tepki yağdı

Düğünde skandal! Pastaya uyuşturucu ekleyince...
26 Mart 2022 Cumartesi 09:15

Şili'de gerçekleştirilen bir düğünde meydana gelen skandal olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 29 yaşındaki Alvaro Rodriguez isimli şahıs, kız kardeşinin düğün pastasının içerisine uyuşturucu madde ekledi.

Uyuşturucu madde bulunan pasta, gelin ve damadın kesmesinin ardından konuklara da ikram edildi. Pastanın etkisiyle kendinden geçen bazı konuklar, anlamsız hareketler sergiledi.

Olayın ardından videoyu sosyal medyada paylaşan ve "En komik kişi teyzemdi, sırt ağrılarını unutup genç bir kız gibi tüm gece dans etti" diyen şahsa büyük tepki yağdı. Söz konusu video, kısa süre içerisinde 13 milyondan fazla görüntülenme aldı.

Etiketler; #düğün #düğün skandal #uyuşturucu #düğün pastası #şili
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