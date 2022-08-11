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Düğünde şok anlar! Damat öyle bir video yayınladı ki...

Çin'de gerçekleşen bir düğün inanılmaz anlara sahne oldu. Damat gelinin kendisinin aldattığı anların videosunu yayınlarken, gelin ise görüntüler sonrası hıçkıra hıçkıra ağladı

Düğünde şok anlar! Damat öyle bir video yayınladı ki...
11 Ağustos 2022 Perşembe 12:37

Fujian eyaletindeki düğünde daha önce eşine rastlanmayan bir olay yaşandı. Müstakbel eşinin kendisini aldattığı anlara ilişkin görüntülere ulaşan damat, bu görüntüleri herkesle paylaşmak için düğün gününü bekledi.

Damat, gelinle çocuklukları sırasında çekildikleri videoyu izletmek istediklerini belirterek, davetlilerden izin istedi. Ardından ise sahneye yönelerek video oynatıcının düğmesine bastı. Sonrasında ise herkesi şok eden görüntüler ekranda oynamaya başladı.

Görüntülerde gelinle öpüşen kişinin damadın kardeşi olduğunu anlaşılmasıyla birlikte salon adeta buz kesti. Gelin de izlediği görüntülerin ardından hıçkırıklara boğularak damattan özür dilemeye çalıştı. Çiftin düğünleri ise iptal edildi.

Etiketler; #çin #düğün #gelin #aldatma
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