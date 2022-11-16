Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Cesetler kıyıya vurdu!

Meksika'dan gelen görüntüler dünya gündemine oturdu. Denize giren turistler, kıyıya vuran 3 ceseti görüntüledi. Olayla ilgili açıklama yapan yetkililer ise ölenlerin kartel savaşları nedeniyle öldürüldüklerini düşündüklerini söyledi. Yapılan incelemede ölenlerin işkence gördükleri ve başlarının arkasından vurularak öldürüldükleri tespit edildi.



Güney Amerika'daki uyuşturucu savaşı uzun yıllardır devam ederken, son dönemde çeteler arasında yaşanan kavgalar korkunç görüntülere sahne oluyor. Son olarak, Meksika'nın turistik kentlerinden Acapulco plajına gidenler şoke eden görüntülerle karşılaştı. Kentin Condesa sahilinde bir anda üç ceset kıyıya vurdu. O anlarda sahilde bulunanlar korkunç olay karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, bölgeye polis intikal etti.

Korkunç fotoğraflarda sahile vuran cesetlerin yanında denize giren hatta oyun oynayan çocuklar görülüyor. Olayın ortaya çıkmasının ardından görüntüler gündem olurken, polis yaptığı ilk açıklamada cesetlerde 'işkence izlerine' rastlandığını duyurdu. Yetkililer, kurbanların kartel savaşları nedeniyle öldürüldüğüne inandıklarını açıkladı.

ÜÇ CESET DE TURİSTLER TARAFINDAN BULUNDU

İspanyolca yayın yapan El Pais gazetesi, iki cesedin sahilde turistler tarafından bulunduğunu açıklarken, üçüncüsünün de yakındaki Icacos sahilinde bulunduğu belirtildi.

POLİS AÇIKLAMA YAPTI

Cesetlerin bulunmasının ardından plajın kapatılmaması da tepkilere yol açtı. Polis, cesetlerden ikisinin beton bir çapaya bağlandığını ve bu sayede kolaylıkla kıyıya çıktığını söylerken, işkence görmelerinin yanı sıra üçünün de başının arkasından vurulduğunu belirtti. Sözcü'de yer alan habere göre Meksika yoğun çete ve kartel savaşlarının yaşandığı ülkelerden biri olarak biliniyor. Son dönemde çete savaşları sonucu katledilen kişilerin cesetleri şehrin farklı bölgelerine bırakılıyor ve çeteler bu sayede birbirlerine mesaj veriyordu. Sahilde bulunan kişilerin de benzer bir olayın kurbanı olduğu düşünülüyor.