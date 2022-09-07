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Dünya Hindistan'daki bu çocuğu konuşuyor! İzleyenler ayakta alkışladı

07 Eylül 2022 Çarşamba 11:54

Hindistan'da yayınlanan Yetenek Sizsiniz programında bir çocuğun gösterisi herkesi hayran bıraktı. Kimi zaman görünmez olan kimi zaman da uçan çocuk dünyanın dikkatini çekti


Hindistan'da "Yetenek Sizsiniz" programına katılan çocuk, performansıyla geceye damga vurdu. Çocuk, iki kapı arasında görünmez oldu. Bazen de hava da resmen asılı kaldı.

Yarışmaya katılan çocuk, farklı ilizyon hareketleri sergiledi. Çocuğun hareketleri sırasında jüri üyeleri alkışlarla ve ayağa kalkarak şaşkınlıklarını gösterdi. Çocuğun bu hareketleri sosyal medya da gündem oldu.

Etiketler; #hindistan #yetenek sizsiniz #ilizyon
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