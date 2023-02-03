Dünya'nın en yaşlı köpeği 30 yaşında!

Dünyadaki çeşitli rekorları tescilleyen İngiltere merkezli Guinness Dünya Rekorları, dün dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpek köpeğini açıkladı. Portekiz’den Bobi’nin, 1 Şubat itibariyle tam olarak 30 yaşında olduğu ve ‘yaşayan en yaşlı’ köpek unvanını da aldığı belirtildi

Dünya'nın en yaşlı köpeği 30 yaşında!
03 Şubat 2023 Cuma 11:40

Portekiz’de 11 Mayıs 1992’de dünyaya gelen ve safkan bir Alentejo Çoban Köpeği olan Bobi’nin ‘dünyanın gelmiş geçmiş en yaşlı köpeği’ rekorunu kırdığı ve ayrıca ‘yaşayan en yaşlı köpek’ olduğu açıklandı. Dünya tarihinde kırılan çeşitli rekorları tescilleyen Guinness Dünya Rekorları, Bobi’nin tam olarak 30 yıl 266 günlük olduğunu belirterek Bobi’nin cinsinin ortalama yaşam süresinin 12 ila 14 yıl arasında olduğunu ifade etti. Guinness açıklamasında “Portekiz köpeği neredeyse asırlık bir rekor kırdı; şimdiye kadarki en yaşlı köpek olan Bluey (1910-1939), 29 yıl 5 ay yaşayan bir Avustralya sığır köpeğiydi” dedi.

ANNESİ DE 18 YIL YAŞAMIŞ

1992’de Bobi’nin doğumunu kaydeden Portekiz’deki Leiria Belediyesi Veterinerlik Hizmetlerinin, köpeğin yaşını teyit ettiği vurgulandı. Sahibi, yaşından dolayı Bobi’nin genelde arka bahçede zaman geçirdiğini, görme yeteneğinin kötüleşmesi sebebiyle çok fazla yürümediğini belirtti.

Bobi’nin yemekten sonra yatağında uzanmayı ve soğuk günlerde ateş başında zaman geçirmeyi sevdiği ifade edildi. Genelde baharatsız olarak ailenin tükettiği gıdaları yiyen Bobi, günde 1 litre su tüketiyor. Köpeğin sahibi, Bobi’nin annesinin de 18 yıl yaşadığını vurguladı. Bu yılın Mayıs ayında Bobi'nin 31 yaşını kutlaması bekleniyor.  
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #köpek #bobi #dünya
Önceki Haber
Çeşme'de soğuk havalarda can dostlar unutulmadı
Sonraki Haber
Kumar borcu yüzünden 3 kişiyi öldürdü!
Camide intihar saldırısı: Ölü sayısı sürekli artıyor
Camide intihar saldırısı: Ölü sayısı sürekli artıyor
0
Sinagogdan çıkan halka silahlı saldırı: 7 kişi öldü, 3 kişi yaralı
Sinagogdan çıkan halka silahlı saldırı: 7 kişi öldü, 3 kişi yaralı
0
Bu şuruplar yüzünden 300'den fazla çocuk öldü!
Bu şuruplar yüzünden 300'den fazla çocuk öldü!
0
ABD'de bir silahlı saldırı daha: 7 kişi öldü
ABD'de bir silahlı saldırı daha: 7 kişi öldü
0
Avustralya’da 2.7 kiloluk dev kurbağa bulundu
Avustralya’da 2.7 kiloluk dev kurbağa bulundu
0
Ukrayna'da helikopter düştü: 18 kişi öldü
Ukrayna'da helikopter düştü: 18 kişi öldü
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.