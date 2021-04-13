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Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı

İngiltere’nin Worcestershire bölgesinde Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘Dünyanın en büyük tavşanı’ olarak giren ‘Darius’ adlı tavşan, kaçırıldı

Dünyanın en büyük tavşanı kaçırıldı
13 Nisan 2021 Salı 12:59

İngiltere’nin Worcestershire bölgesindeki Stoulton kasabasında yaşayan Annette Edwards’a ait tavşan, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kaçırıldı. Yaklaşık 130 santimetre uzunluğundaki tavşan, 2012’de Guinness Rekorlar Kitabı’na ‘Dünyanın en büyük tavşanı’ olarak girmişti.

Edwards, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darius’u bulup getirene 1000 sterlin (11 bin 213 TL) vereceğini duyurdu. Polisten yapılan açıklamada, “Ödüllü bir tavşanın Worcestershire, Stoulton'daki evinden çalınmasının ardından bilgi topluyoruz. Tavşanın, 10 Nisan-11 Nisan günleri arasında, sahibinin mülkünün bahçesinden çalındığına inanıyoruz” ifadelerine yer verildi. Edwards ve Darius’un fotoğrafı ise Damien McFadden’in objektifine yansıdı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ingiltere #Tavşan #en büyük tavşan
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