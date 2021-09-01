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Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu

The Economist Intelligence Unit verilerinden elde edilen bilgilere göre dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesi belirlendi. Araştırmaya göre, ilk sıraya Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın yerleştiği kaydedildi. Araştırmada 60 büyük şehir yer alırken, 76 farklı gösterge baz alındı

Dünyanın en güvenli şehirleri belli oldu
01 Eylül 2021 Çarşamba 11:34

The Economist Intelligence Unit verilerinden elde edilen bilgilere göre dünya üzerindeki en güvenli şehirler listesi belirlendi. Böylelikle ilk sıraya Danimarka’nın başkenti Kopenhag’ın yerleştiği kaydedilirken, ikinci sırada Kanada’dan Toronto kenti, üçüncü sırada ise Singapur yer aldı. Sağlık, dijital, altyapı, kişisel ve çevresel güvenlik kategorilerinin ayrı ayrı yer aldığı değerlendirmede İstanbul 37’nci sırada yer aldı. Ayrıca araştırmada 60 büyük şehir yer alırken, 76 farklı göstergenin baz alındığı saptandı.

KOVİD-19 ÜLKELERLE İLGİLİ EN ÇOK KONUŞULAN BAŞLIKLARDAN OLDU

Medya takip kurumu Ajans Press, araştırmaya konu olan şehir ve ülkelerle alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre bu yıl İstanbul ile alakalı basına 258 bin 422 haber yansıdığı tespit edildi. Listenin ilk sırasında yer alan Danimarka ise ülkemizde 8 bin 35 basın haberiyle gündemde yer alırken, Kanada 26 bin 947, Singapur ise 3 bin 936 haber içeriğinde adından söz ettirdi. Göçmen politikası, Euro 2020, turizm ve Kovid 19 önlemleri bu ülke ve şehirlerle alakalı en fazla konuşulan başlıklar arasında yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #dünya #en güvenli şehirler #en güvenli şehir
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