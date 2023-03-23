‘Dünyanın en yalnız gorili’ için başlatılan imza kampanyası 120 bini buldu

Almanya’dan küçük yaşta Tayland’daki bir alışveriş merkezinde bulunan kafesine getirilen ve yaklaşık 30 yıldır burada tek başına yaşayan Bua Noi adlı gorilin kurtarılması için başlatılan imza kampanyası 120 bine ulaştı.

‘Dünyanın en yalnız gorili’ için başlatılan imza kampanyası 120 bini buldu
23 Mart 2023 Perşembe 08:51

Dünya basınında ‘Dünyanın en yalnız gorili’ başlığıyla hakkında birçok haber yapılmasına rağmen Bua Noi adlı goril, Bangkok’taki alışveriş merkezinin içinde bulunan hayvanat bahçesindeki kafesinde tek başına 30 yıldan fazla bir süredir yaşamına devam ediyor. Bua Noi’nin özgür kalması için Change.org adlı web sitesinde adına başlatılan imza kampanyası 120 bin imzaya ulaştı. Web sitesi atılan imzaların 150 bine ulaşması halinde ‘en fazla imzalanan’ kampanyalardan biri olacağını vurguladı.  

GORİLLER SOSYAL HAYVANLARDIR

Hayvanları koruma amacı taşıyan sivil toplum kuruluşu PETA, Bua Noi ile ilgili geçen yıl yaptığı bilgilendirme açıklamasında bu tip gorillerin, türlerinin diğer üyeleriyle birlikte gelişen sosyal hayvanlar olduğunu vurgulayarak buna rağmen onlarca yıl boyunca yalnız yaşadığını belirtti.

Aralarında şarkıcı Cher ve aktris Gillian Anderson'ın da bulunduğu dünyanın dört bir yanındaki aktivistler, uzun süredir Bua Noi’nin hayvanat bahçesinden taşınması için kampanya yürütüyor ancak henüz bir sonuç alınmadı.
 

Önceki Haber
Tartıştığı eşini boğazını kesip, öldürdü
Sonraki Haber
Bakan Bilgin: Emekli maaşını yükseltecek alternatif çalışmalarımızı yaptık
Slovakya’dan Ukrayna’ya 13 MiG-29 savaş uçağı
Slovakya’dan Ukrayna’ya 13 MiG-29 savaş uçağı
0
ABD Savunma Bakanlığı: Michigan üzerine uçan cisim düşürüldü
ABD Savunma Bakanlığı: Michigan üzerine uçan cisim düşürüldü
0
Çin'den deprem bölgesine çadır ve battaniye
Çin'den deprem bölgesine çadır ve battaniye
0
ABD: Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız
ABD: Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız
0
Dünya'nın en yaşlı köpeği 30 yaşında!
Dünya'nın en yaşlı köpeği 30 yaşında!
0
Camide intihar saldırısı: Ölü sayısı sürekli artıyor
Camide intihar saldırısı: Ölü sayısı sürekli artıyor
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.