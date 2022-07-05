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Dünyaya gelen bebeği tanrıya benzettiler! Halk bebeği görmek için sıraya girdi

Hindistan'da 4 kollu ve 4 bacaklı bir bebek dünyaya geldi. Olayı duyan ise bebeği görmek için eve akın etti. Bölge halkı bebeği Hindu tanrısına benzediği için kutsal olarak görüyor

Dünyaya gelen bebeği tanrıya benzettiler! Halk bebeği görmek için sıraya girdi
05 Temmuz 2022 Salı 10:53

Hindistan'da doğan dört kollu ve dört bacaklı bebek, görüntüsü nedeniyle kısa sürede Uttar Pradesh eyaletinde çok ünlü hale geldi. Daha önce de benzer vakalar rastlanan Hindistan'da bu bebeğe gösterilen ilgi ise diğerlerinden daha farklı oldu.

Bebeği, Hindu tanrısına benzemesi nedeniyle kutsal olarak tanımlayan Hindistan halkı, ailenin Uttar Pradesh eyaletindeki evlerine giderek, hem bebeği görüyor hem de ona çeşitli hediyeler sunuyor.

Doktorlar, nadir karşılaşılan bir durum olmasına rağmen anne ve bebeğinin sağlık durumunun gayet iyi olduğuna dikkat çekti. Aile ise durum karşısında şaşkın.

Etiketler; #hindistan #bebek #4 kollu bebek #4 bacaklı bebek
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