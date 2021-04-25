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Ehliyetini değiştirmek isteyince şok gerçekle karşılaştı!

ABD’de Caron McBride adlı kadın evlilik sonrası ehliyetini yenilemek istediği sırada 21 yıl önce kiraladığı VHS tipi kaseti iade etmeyi unuttuğu gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunduğunu öğrendi

Ehliyetini değiştirmek isteyince şok gerçekle karşılaştı!
25 Nisan 2021 Pazar 12:58

ABD’nin Oklahoma eyaletinde 1999 yılında ‘Sabrina the Teenage Witch’ adlı filmin VHS tipi kasetini kiralayan ve iade etmeyi unutan Caron McBride, 21 yıl aradan sonra ehliyetini yenilemek istediği sırada hayatının şokunu yaşadı. McBride ehliyet değişimine yönelik online üzerinden başvuruda bulunduğu sırada e-mail ile gelen mesajda hakkında arama kararı çıkarıldığını öğrendi. Yerel medyaya konuşan McBride, “Cleveland Bölge Savcılığı’ndan arandığımda hakkımda arama kararı olduğunu öğrendim. Kalp krizi geçiriyordum” dedi.

“FİLMİ HAYATIM BOYUNCA İZLEMEDİM”

McBride, 20 yıl önce 2 çocuğu olan başka birisiyle birlikte olduğunu ve çocukları adına bu kaseti kiralamış olabileceğini ifade etti. “O dönemde bir adamla yaşamıştım, bu 20 yılı aşkın bir süre önceydi. 8, 10 veya 11 yaşında iki çocuğu vardı. Sanırım gidip aldı ve geri vermedi."diyen McBride " Hayatım boyunca o filmi hiç izlemedim, bana göre de değil. Şimdi de bir VHS kasetinden aranan bir suçluyum” ifadelerini kullandı. ABD medyası, kasetin kiralandığı işletmenin uzun yıllar önce kapandığını ancak Cleveland Bölge Savcılığı’nın isterse dava açabileceğini duyurdu. McBride ise bir kaset için kimseyi dolandırmak istemediğini, suçsuz olduğunu dile getirdi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #arama kararı
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