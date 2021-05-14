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Einstein'ın mektubuna rekor fiyat!

Nobel Fizik Ödülü sahibi Alman teorik fizikçi Albert Einstein tarafından yazılan ve tarihin en ünlü denklemi 'E=mc2 formülünü içeren mektup, 400 bin dolarlık (3 milyon 387 bin TL)  ile rekor fiyata satışa çıkarlıyor

Einstein'ın mektubuna rekor fiyat!
14 Mayıs 2021 Cuma 12:32

Ünlü fizikçi Alman teorik fizikçi Albert Einstein'ın tarihin en ünlü denklemi olarak bilinen 'E=mc2 formülünü içeren mektup, 400 bin dolara (3 milyon 387 bin TL) satışa çıkarlıyor. RR müzayede evinden yapılan açıklamaya göre, Einstein tarafından 1946 yılında kaleme alınan ve Polonyalı asıllı ABD'li fizikçi Ludwik Silberstein'a gönderilen mektupta fizikte kütle-enerji eşdeğerliğinin temel formülü olarak bilinen 'E=mc2' formülü yer alıyor. Söz konusu mektubun Einstein'in diğer bazı mektuplarıyla birlikte açık artırmaya çıkarılacağı ifade edildi.

ALBERT EİNSTEİN KİMDİR?

Albert Einstein, genel ve özel görelilik teorilerini ilk olarak geliştiren Alman fizikçi, bilim insanı olarak biliniyor. Fotoelektrik etki çalışmasıyla 1921 yılında Nobel Fizik Ödülü kazandı. 1879 yılında doğan Einstein, 1931 yılına değin Almanya'da yaşadı. Nazi Partisinin kendisini hedef göstermesinden sonra, Almanya'yı terk ederek, Alman vatandaşlığından kendi isteği doğrultusunda çıktı. İki evlilik yapan Albert Einstein, ilk eşinden 3 çocuk sahibi oldu. Hayatını düşünmeye, sorgulamaya ve bilime adayan Einstein 76 yaşındayken New Jersey Amerika'da hayatını kaybetti.  Albert Einstein, dünyanın önemli düşünürleri arasında yer alıyor. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #einstein #albert einstein #einstein mektup
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