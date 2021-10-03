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Ekvador'da cezaevinde çatışma sürüyor: 118 kişi öldü

Ekvador'da, 29 Eylül'de cezaevinde çeteler arasında çıkan çatışmada 118 kişinin ölmesinin ardından kontrolün sağlanması için polis ve askeri birliklerin geniş çaplı operasyonları sürüyor

Ekvador'da cezaevinde çatışma sürüyor: 118 kişi öldü
03 Ekim 2021 Pazar 09:26

Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayas eyaletine bağlı Guayaquil kentindeki Litoral Cezaevi'nin 8. bölümünde silah sesleri duyuldu, hapishaneye tank girdi.

Sis bombaları eşliğinde cezaevine giren özel birlikler ile çete mensupları arasında çıkan çatışmada bir polis ile çok sayıda mahkum yaralandı.

Öte yandan, Ulusal Adli Tıp Servisinden yapılan açıklamada, yaşamını yitiren 118 mahkumdan sadece 41'inin kimliğinin teşhis edildiği, bunlardan 21'inin ailelerine teslim edildiği bildirildi.

Cezaevi etrafında mahkum yakınlarının endişeli ve öfkeli bekleyişleri devam ediyor.

Çeteler arasındaki çatışmalarda 118 mahkum ölmüş, 80'den fazla kişi yaralanmıştı.

Olağanüstü hal ilan edilmişti

Devlet Başkanı Guillermo Lasso, 30 Eylül'de düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki tüm hapishanelerin sisteminde 60 günlüğüne "olağanüstü hal" ilan edildiğini duyurmuştu.

Cezaevi Sistemi Genel Direktörü Bolivar Garzon, çok büyük bir trajediyle karşı karşıya kaldıklarını belirterek "Organize suç grupları arasındaki bu mücadele ve içerdeki güç savaşı, maalesef bu seviyelere ulaştı, durum gerçekten korkunç." demişti.

Ekvador'da cezaevi sorunu

Ülkede 24 Şubat'ta 3 şehirde aynı anda çıkan isyanlarda 80 mahkum hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 38 bin tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ekvador cezaevlerinde, çeteler arasında çıkan olaylar zaman zaman isyanla sonuçlanıyor.

Ülkede 23 Temmuz'da iki ayrı cezaevinde mahkumlar arasında çıkan isyanda da 21 kişi ölmüş, 35 kişi yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #ekvador #ekvador cezaevi #cezaevi çatışma
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