Elon Musk istifa edecek mi? Kararını açıkladı!

Geçtiğimiz günlerde Twitter'da 'Görevi bırakmalı mıyım?' diye anket yapan Elon Musk kararını açıkladı

Twitter’ın sahibi Elon Musk yaptığı paylaşımda istifa edeceğini belirterek, “İşi alacak kadar saf birini bulur bulmaz CEO'luktan istifa edeceğim! Bundan sonra sadece yazılım ve sunucu ekiplerini çalıştıracağım” açıklamasında bulundu.

Musk’ın, Twitter’daki görevini bırakıp bırakmama konusunda başlattığı ankete katılan 17 milyon 502 bin kişinin yüzde 57’si Musk’ın görevini bırakması yönünde ‘evet’ dedi. Musk yaptığı paylaşımda "Twitter’ın yöneticiliğinden çekilmeli miyim? Bu anketin sonuçlarına uyacağım” ifadelerini kullanarak bir anket başlatmıştı. 17 milyon 502 bin 391 kişinin katıldığı anket, katılımcıların yüzde 42,5’inin ‘hayır’ cevabını seçmesi ve yüzde 57,5’inin de ‘evet’ demesiyle sonuçlanmıştı. Musk, anketi başlattığı paylaşımından sonraki paylaşımlarında, “Ne dilediğine dikkat et çünkü onu elde edebilirsin” ve “Güç isteyenler, onu en az hak edenlerdir” ifadelerini kullanmıştı.