Elon Musk şimdi de gözünü Coca-Cola'ya dikti!

Twitter'ı satın almak için gerekli süreçleri tamamlamakta olan Elon Musk'ın çarşamba günü yaptığı paylaşımlar tartışma konusu oldu

Şirketi satın alacağı somutlaştıktan sonra sıkça yapacağı değişimlere değinen Musk, ''Şimdi de Coca-Cola'yı satın alıp içine tekrar kokain koyacağım'' yazdı.

Bir başka paylaşımda, ''Twitter'ı maksimum eğlence yapalım'' yazan Musk, sosyal medya platformunda tıpkı Signal'deki gibi uçtan uca şifreleme olması gerektiğini savundu.

Musk ayrıca, ''Twitter'ın halkın güvenini hak etmek için siyasi olarak tarafsız olması gerekiyor. Bu solu da sağı da eşit oranda üzmek anlamına geliyor'' ifadelerini kullandı.