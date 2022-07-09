BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI!
BAKAN KOCA'DAN AŞI UYARISI!
0
TWITTER'DAN VAZGEÇTİ!
TWITTER'DAN VAZGEÇTİ!
0
ALDATILAN KADIN EŞİNİN CİNSEL ORGANINI KESTİ!
ALDATILAN KADIN EŞİNİN CİNSEL ORGANINI KESTİ!
0
VASİYET TARTIŞMASI!
VASİYET TARTIŞMASI!
0
banner776

Elon Musk Twitter'dan vazgeçti!

SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi ünlü milyarder Elon Musk, Twitter'ı satın almaktan vazgeçerek 44 milyar dolarlık anlaşmayı feshetti

Elon Musk Twitter'dan vazgeçti!
09 Temmuz 2022 Cumartesi 07:04

Dünyanın en zengin ismi olan ünlü milyarder Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını satın almak için yaptığı 44 milyar dolar değerindeki teklif, sosyal medya platformu tarafından geçtiğimiz aylarda kabul edilmişti. Ancak Twitter'daki bot hesapların tamamını kaldırmak istediğini daha önce defalarca kez belirten Musk, son yaptığı açıklamayla anlaşmayı geçici olarak askıya almıştı.

Anlaşmanın tekrar geçerli olabilmesi için spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiğini destekleyen ayrıntılar gelmesini şart koşan Musk, yeni yaptığı açıklamayla Twitter anlaşmasını feshettiğini ve sosyal medya platformunu almaktan vazgeçtiğini duyurdu.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yapılan bildirimlerde, Musk'ın anlaşmayı birden çok hükmünün ihlalini gerekçe göstererek resmi olarak bir mektupla feshettiği aktarıldı.

NE OLMUŞTU?

Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Elon Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde, Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

Twitter'dan 25 Nisan'da yapılan açıklamada, şirketin Musk'a satılmasına yönelik anlaşmanın sağlandığı bildirilmişti.

Musk, 13 Mayıs'ta sosyal medya şirketi Twitter'ı yaklaşık 44 milyar dolara satın alma anlaşmasının geçici olarak askıya alındığını duyurmuştu. Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Twitter anlaşmasının, "spam ve sahte hesapların toplam kullanıcıların yüzde 5'inden azını oluşturduğu hesaplamasına dair beklenen detaylar nedeniyle" geçici olarak askıya alındığını açıklamıştı.

Etiketler; #elon musk #twitter #anlaşma
Önceki Haber
İzmir'de kötü koku ihbarına giden polis ceset buldu!
Sonraki Haber
Turizm cenneti Bodrum'a 40 bin araç giriş yaptı!
Aldatıldığını öğrenen kadın kocasının penisini kesti!
Aldatıldığını öğrenen kadın kocasının penisini kesti!
0
Japonya'da vurulan eski başbakan hayatını kaybetti!
Japonya'da vurulan eski başbakan hayatını kaybetti!
0
İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti!
İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etti!
0
Bu kızın duygulara alerjisi var!
Bu kızın duygulara alerjisi var!
0
Dünyaya gelen bebeği tanrıya benzettiler! Halk bebeği görmek için sıraya girdi
Dünyaya gelen bebeği tanrıya benzettiler! Halk bebeği görmek için sıraya girdi
0
Özbekistan'da protestolar: 18 kişi öldü!
Özbekistan'da protestolar: 18 kişi öldü!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.