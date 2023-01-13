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Elvis Presley'in tek çocuğu evinde ölü bulundu

Rock'n Roll müziğinin efsanevi ismi ABD'li şarkıcı Elvis Presley'in tek çocuğu 54 yaşındaki Lisa Marie Presley, geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

Elvis Presley'in tek çocuğu evinde ölü bulundu
13 Ocak 2023 Cuma 09:23

Lisa Marie'nin annesi Priscilla Presley, People dergisine yaptığı açıklamada, "Güzel kızım Lisa Marie'nin aramızdan ayrıldığına dair acı haberi hüzünle paylaşıyorum." dedi.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Presley, California eyaletinin Calabasas bölgesindeki evinin yatak odasında, evin hizmetçisi tarafından hareketsiz halde bulundu.

Aktör ve müzisyen eski eşi Danny Keough, acil yardım ekipleri gelene kadar Presley'e kalp masajı yaptı.

Kalp durması şüphesiyle hastaneye kaldırılan Presley, müdahaleye rağmen saatler sonra yaşamını yitirdi.

Lisa Marie, babası Elvis Presley öldüğünde 9 yaşındaydı.


Kaynak: AA
Etiketler; #elvis presley
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