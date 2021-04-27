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Enkazı bulunan denizaltıda ölen mürettebatın görüntüleri ortaya çıktı!

Kaybolmasından 4 gün sonra enkazı bulunan denizaltıda yaşamını yitiren 53 kişilik mürettebatın, ''Elveda'' isimli bir şarkıyı söylediği görüntüler ortaya çıktı

27 Nisan 2021 Salı 10:07

Endonezya ordusu, kaybolduktan 4 gün sonra bulunan ve 53 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiği denizaltıdaki askerlerin "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söyledikleri görüntüleri yayınladı.

Endonezya'da 21 Nisan'da kaybolan ve 25 Nisan'da bulunabilen denizaltıda hayatını kaybeden 53 kişilik mürettebata dair yeni bir görüntü paylaşıldı. Yaşananlardan birkaç hafta önce çekilmiş olan videoda KRI Nanggala-402 adlı denizaltının mürettebatının bir bölümü akustik gitar eşliğinde "Sampai Jumpa" (Elveda) adlı şarkıyı söylüyor. Şarkıda "Seni özlemeye hazır olmasam da sensiz yaşamaya da hazır değilim. Senin için en iyisini diliyorum" sözleri yer alıyor.

​AFP'ye konuşan ordu sözcüsü Djawara Whimbo, videonun mürettebatın bir önceki komutanının görevden ayrılışı nedeniyle çekildiği, yerine gelen yeni komutanın da martta komutaya geçtiğini söyledi.

NE OLMUŞTU?

Alman yapımı “KRI Nanggala-402” adlı denizaltı ile 21 Nisan'da irtibat kesilmişti. Denizaltının, Bali Adası'nın 95 kilometre kuzeyinde kaybolduğu açıklanmıştı.

Endonezya Donanması, kaybolan denizaltıyı arama çalışmaları için bölgeye 6 savaş gemisi, 1 helikopter ve 400 personel göndermişti. Kayıp denizaltının dalış yaptığı yere yakın noktada petrol sızıntısı tespit edilmişti.

Endonezya, 53 kişilik mürettebatıyla battığı açıklanan denizaltının enkazına ulaşıldığını 25 Nisan'da açıkladı. Bali açıklarında bulunan denizaltı enkazının üç parçaya ayrıldığı belirtilirken, 53 kişilik mürettebattan kurtulan olmadığı bir kez daha teyit edildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Yudo Margono, basına yaptığı açıklamada, denizin 838 metre derinliğine indirilen uzaktan kumandalı robotlar aracığıyla alınan görüntülerin, denizaltının üç parçaya bölündüğünü gösterdiğini söyledi.

Margono, enkazın denizaltının Bali açıklarında en son dalışa geçtiği bölgeye 1,5 kilometre uzaklıkta tespit edildiğini bildirdi.

Etiketler; #endonezya #denizaltı #denizaltı ölüm
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