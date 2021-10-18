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Eski Dışişleri Bakanı koronavirüse yenildi

Eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Eski Dışişleri Bakanı koronavirüse yenildi
18 Ekim 2021 Pazartesi 15:57

ABD’de 1987-1989 yılları arasında Güvenlik Danışmanı, 1989-1993 yılları arasında Genelkurmay Başkanlığı ve 2001-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan ve ilk siyahi Dışişleri Bakanı olarak tarihe geçen Colin Luther Powell, Covid-19’a yakalanarak hayatını kaybetti. Powell’ın resmi sosyal medya hesabından ailesi tarafından yapılan paylaşımda, “Eski ABD Dışişleri Bakanı ve Genelkurmay Başkanı General Colin L. Powell, Covid 19 nedeniyle bu sabah vefat etti. Walter Reed Ulusal Tıp Merkezi'ndeki sağlık personeline özenli tedavileri için teşekkür etmek istiyoruz. Olağanüstü ve sevgi dolu bir koca, baba, büyükbaba ve büyük bir Amerikalıyı kaybettik. Powell Ailesi” ifadelerine yer verildi.

COLIN POWELL KİMDİR?

ABD siyasetinde büyük rol oynayan Powell, Genelkurmay Başkanlığı yaptığı dönemde 1991’deki Çöl Fırtınası harekatının planlamasında yer aldı. Ayrıca Powell, ABD’nin 43’üncü Başkanı George Washington Bush yönetiminde 2001-2005 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yaptı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #abd #colin powell
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