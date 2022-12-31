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Eski Papa 16. Benedict yaşamını yitirdi

Vatikan son günlerde sağlık durumunun kötü olduğu belirtilen 95 yaşındaki Onursal Papa 16. Benedict’in yaşamını yitirdiğini duyurdu

Eski Papa 16. Benedict yaşamını yitirdi
31 Aralık 2022 Cumartesi 14:33

Vatikan Basın Ofisi, Onursal Papa'nın bugün yerel saatle 09.34'te 2013 yılında istifa ettikten sonra ikametgahı olarak seçtiği Mater Ecclesiae Manastırı'ndaki konutunda yaşamını yitirdiğini duyurdu. 16. Benedict’in naaşının 2 Ocak 2023 Pazartesi sabahı Aziz Petrus Bazilikası'nda olacağı ifade edildi.

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Almanya doğumlu Onursal Papa 16. Benedict, 19 Nisan 2005 tarihinde Papa seçilmiş 27 Kasım ile 1 Aralık 2006 tarihinde de Türkiye’yi ziyaret etmişti. Papa 16. Benedict, Şubat 2013 tarihinde istifa ederek 1415’teki Papa 12. Gregory’den bu yana istifa eden ilk Papa olmuştu.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #benedict #papa ölüm
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