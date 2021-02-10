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Eski sevgilinizin adını hamam böceğine verin!

ABD'de bir hayvanat bahçesi Sevgililer Günü için yaptığı bir kampanya ile kişilerin eski sevgilisinin ismini hamam böceğine verebilecek

Eski sevgilinizin adını hamam böceğine verin!
10 Şubat 2021 Çarşamba 15:05

ABD'nin Texas eyaletinde El Paso'da bulunan bir hayvanat bahçesi, Sevgililer Günü için başlattığı uygulamada isteyen kişi eski sevgilisinin adını bir hamam böceğine veriyor. Online yapılan uygulamada, cuma gününe kadar siteye girip bir böceğe eski sevgililerinin adını verebilecek.

t24'te yer alan habere göre, İsimlendirilen hamam böcekleri ice hayvanat bahçesindeki çeşitli hayvanlara yemeleri için verilecek.

Etiketler; #abd #eski sevgili #hamam böceği #sevgililer günü
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