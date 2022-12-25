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Evde yalnız kalan köpek yangın çıkardı!

İngiltere’de sahibinin evde yalnız bıraktığı köpek, saç kurutma makinesini çalıştırınca evde yangın çıktı

Evde yalnız kalan köpek yangın çıkardı!
25 Aralık 2022 Pazar 16:57

Olay ülkenin Essex bölgesindeki Hockley kasabasında meydana geldi. Essex İtfaiyesi’nden yapılan açıklamada, sahibinin evde yalnız bıraktığı köpeğin, fişe takılı ve yatağın üstünde duran saç kurutma makinesini çalıştırdığı, daha sonra yangın çıktığı ifade edildi. Yangının kısa sürede söndürüldüğü, evin yatak odasının hasar gördüğü aktarıldı.

Essex İtfaiyesi’nin internet sitesinden yayınlanan uyarıda, “Saç kurutma makinesi ve düzleştirici gibi herhangi bir elektrikli cihazla işiniz bittiğinde, lütfen fişten çekmek için bir dakikanızı ayırın. Ev sahibi, köpeğinin saç kurutma makinesini çalıştırabileceğini bir an bile düşünmezdi, ancak bir şeyin fişini çekmek size huzur verecektir. Neyse ki ev sahibi döndüğünde köpek ön kapının yanında bekliyordu. Dumandan etkilenen köpek ve ev sahibi tedavi altına alındı” denildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #ingiltere #köpek #yangın
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