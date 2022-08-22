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Eve giren fok balığı şaşkınlık yarattı!

Yeni Zelanda’nın Tauranga kentinde yaşayan Deniz Ekolojisti Philip Ross’un evine fok balığı girdi. Ross’un eşi Jenn fok balığını bahçeye doğru yönlendirerek evden çıkarmayı başardı. Fok balığının evdeki anları ise eğlenceli görüntülere sahne oldu

Eve giren fok balığı şaşkınlık yarattı!
22 Ağustos 2022 Pazartesi 13:55

Olay, Tauranga kentinin Mount Maunganui bölgesinde 17 Ağustos Çarşamba günü meydana geldi. Deniz Ekolojisti Ross, evine geldiğinde fok balığıyla karşılaştı bunun üzerine Ross’un eşi ön kapıyı açarak fok balığını bahçeye doğru yönlendirdi. Daha sonra ise Yeni Zelanda Koruma Departmanı ekipleri olay yerine gelerek fok balığını götürdü. Öte yandan kayda alınan görüntülerde, fok balığının tenis masasının altından Ross’a baktığı ve daha sonra ileriye doğru hareket ettiği görüldü.

Olayla ilgili konuşan Ross, evinin okyanusa 150 metre uzaklıkta olduğunu, fok balığının muhtemelen kedi kapısından içeriye girdiğini söyledi. Fok balıklarının vahşi ve keskin dişlere sahip hayvanlar olduğunu belirten Ross, “Kesinlikle çok yaklaşmak istemezsiniz. Eşim Jenn, bu durumlarda çok soğukkanlı ve durumu mükemmel bir şekilde ele alıyor. Ön kapıyı açtı ve fok balığını bahçeye doğru yönlendirdikten sonra kapıyı kapattı. Yeni Zelanda Koruma Departmanı ekipleri gelerek fok balığını götürdü” dedi.

“SANIRIM BU OLAYDA KEDİMİZ SUÇLU”

Ross, Coco adında bir kedisi olduğunu ifade ederek, “Daha önce fok balıklarının kedi kapılarından geçtiğini duymamıştım. Ancak bu konuda sanırım kedimiz Coco’yu suçluyorum. Tahminime göre Coco, fok balığını evimize kovaladı” diye konuştu.


Kaynak: DHA
Etiketler; #fok balığı #ev #philip ross
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