EVİNİN ALTINDAN HAZİNE ÇIKTI!
EVİNİN ALTINDAN HAZİNE ÇIKTI!
0
MEHTAP AR HAYATINI KAYBETTİ
MEHTAP AR HAYATINI KAYBETTİ
0
ENGELLİ KEDİLERE HAYAT VERİYORLAR
ENGELLİ KEDİLERE HAYAT VERİYORLAR
0
YENİ KRİZ: AKIL SAĞLIĞI
YENİ KRİZ: AKIL SAĞLIĞI
0

Evinin altından hazine çıktı!

Hindistan'ın Telanga eyaletindeki bir arazide ev inşaatı için kazı yapan işçiler, içi altın ve gümüş dolu bir çömlek buldu. Arazinin sahibinin hazine dolu çömleğe dokunduğu anlarda kendinden geçmesi kameralara yansıdı. Bulunan hazine yetkililere teslim edildi

Evinin altından hazine çıktı!
11 Nisan 2021 Pazar 14:36

Jangaon bölgesine bağlı Pembarthi köyünde bulunan çömlekten yaklaşık 190 gram ağırlığında altın; 1,72 kilogram ağırlığında gümüş takılar çıktı. Independent Türkçe'de yer alan habere göre yaklaşık bir metre derinlikte bulunan eşyalar daha sonra yetkililere teslim edildi.

Hazinenin dini öneme sahip olduğunu öne süren bölge sakinleri dua etti. Arazinin sahibi Narsimha adlı kişinin çömleğe dokunduktan sonraki histerik davranışları kameraya yansıdı.

BÖLGEDE KAZI YAPMAK YASAKLANDI

Jangaon Bölge Memuru Rajendra Prasad, "Keşfin haberini aldıktan sonra değerli eşyaları kurtardık. Ayrıca arazi sahibine, bir sonraki emre kadar bölgede herhangi bir kazı faaliyetine başlamaması yönünde talimat verdik" dedi.

Yetkililer çömleğin içinden 51 altın boncuk, 22 altın küpe, 11 altın kolye; 26 gümüş çubuk, 5 gümüş zincir çıktığını açıkladı. 6,5 gram ağırlığında bir yakut bulunduğu da kaydedildi.


TAPINAK İDDİASI GÜÇ KAZANDI

Pembarthi köy meclisi üyesi Anjaneyula Goud, bölgede kazı yapılması halinde daha fazla hazine bulunacağını belirterek, "Geçmişte burada bir tapınağın olduğundan söz edilmişti. Pek çok kişi buna inanmamıştı. Ancak söz konusu çömleğin ortaya çıkmasından sonra bundan eminiz." dedi.Goud, bölgeye tapınak inşa edilmesi için başvuruda bulunduklarını ifade etti.Eyaletin arkeoloji biriminin müdürü Sreenivasa Raju ise "Hazine uzmanlar tarafından inceleniyor. Bir yorumda bulunmak için çok erken" dedi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #hindistan #altın #altın bulundu #hazine bulundu
Önceki Haber
Yine koca dehşeti: Defalarca bıçaklayarak öldürdü!
Sonraki Haber
Çin'den aşı ile ilgili şaşırtan açıklama!
Çin'den aşı ile ilgili şaşırtan açıklama!
Çin'den aşı ile ilgili şaşırtan açıklama!
0
Koronavirüs hastaları kendini yalnız hissetmesin diye...
Koronavirüs hastaları kendini yalnız hissetmesin diye...
0
Koronavirüs kısıtlamalarına uymayan başbakana ceza!
Koronavirüs kısıtlamalarına uymayan başbakana ceza!
0
İngiltere akıl sağlığı krizi ile karşı karşıya!
İngiltere akıl sağlığı krizi ile karşı karşıya!
0
Prens Philip hayatını kaybetti
Prens Philip hayatını kaybetti
0
6 kilo 350 gram doğdu!
6 kilo 350 gram doğdu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.