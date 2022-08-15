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Fenomen deniz aygırını öldürdüler!

Norveç'teki Oslo Fiyordu'nda insanlar için risk oluşturduğu düşünülen Freya adıyla bilinen dev deniz aygırı öldürüldü

15 Ağustos 2022 Pazartesi 11:28

Norveç Balıkçılık Direktörlüğü, değerlendirmeler neticesinde insanlara tehlike oluşturduğu gerekçesiyle 600 kilogram ağırlığındaki dişi deniz aygırı Freya'nın hayatına son verildiğini açıkladı. Açıklamada, "Geçen hafta yapılan gözlemlerde, Freya'nın zararlı olduğuna ve mesafenin korunmasına yönelik uyarıların göz ardı edildiği belirlendi. Halka potansiyel riski yüksekti." ifadelerine yer verildi. Freya'nın başka bir bölgeye tahliyesinin düşünüldüğü ancak halkın ilgisini çeken deniz memelisinin gittiği her alanda insanlar için tehlike oluşturduğu gerekçesiyle bu yöntemden vazgeçildiği belirtiliyor. Dev memeli Freya'nın insanlar için tehlikeli olduğu uyarılarına rağmen bölge ziyaretçi akınına uğramıştı.

Etiketler; #norveç #freya #ölüm #deniz aygırı
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