Filin saldırdığı kadın öldü, cenazede ilginç bir şey yaşandı!

Hindistan'da geçtiğimiz günlerde bir fil kuyudan su çeken 70 yaşındaki bir kadına saldırdı. Kadın hayatını kaybederken, cenazede yaşananlar ise daha ilginçti

Hindistan'da köyde yaşayan 70 yaşındaki Maya Murmu isimli kadın, bir filin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kadının cenazesinde yaşananlar ise ayrı bir ilginçti.

Yakınlarını hemen toprağa vermek isteyen aile üyeleri, cenazeyi hastaneden aldıktan sonra tören düzenledi. Fakat bu törende kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı.

Beklenmedik şekilde geri dönen fil, bu sefer de Maya Murmu'nun tabutuna saldırmaya başladı. Aile üyeleri ancak fili uzaklaştırdıktan sonra yaşlı kadını toprağa verebildi. Filin neden böyle bir hareket sergilediği ise hala bilinmiyor.