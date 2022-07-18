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Filin toprağı kazdığını görenler oraya koşunca...

Tayland'daki ormanlık alanda bir filin çukur kazmaya çalıştığını gören orman görevlileri, yanına gittiklerinde filin yavrusunu kurtarmaya çalıştığını tespit etti. Fil ve yavrusu, saatler süren çalışmanın ardından kurtarılabildi

18 Temmuz 2022 Pazartesi 12:22

Tayland'daki turistlerin de sık olarak uğradığı ormanlık alanda gezenlerin açısına takılan bir filin hareketleri, insanlar tarafından garipsendi. Filin can havliyle çukuru kazmaya çalıştığını fark eden insanlar, ekiplere haber verdi.

İhbar üzerine ormanlık alana bakan ekipler, hemen filin olduğu bölgeye geldi. Bir süre temkinli duran ekipler, sakinleştirici iğne vurmalarının ardından file yaklaşınca çukurda bir yavru olduğunu gördüler.

Ekipler, uzun süren uğraşlarının ardından hem anne fili hem de yavruyu sağ salim şekilde çukurdan çıkarmayı başardı. Bu anlar, çevredekiler tarafından alkışlarla tebrik edildi.

Etiketler; #tayland #fil #fil kurtarma
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