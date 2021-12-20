ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ
ÖLÜ SAYISI 200'Ü GEÇTİ
0
KÖPEKLERE ÖZEL PARK
KÖPEKLERE ÖZEL PARK
0
KİLO VERECEKTİ ŞAMPİYON OLDU
KİLO VERECEKTİ ŞAMPİYON OLDU
0
TEPKİ TOPLAYAN SÖZLER
TEPKİ TOPLAYAN SÖZLER
0

Filipinler'de ölü sayısı 200'ü geçti

Filipinler’de meydana gelen Rai Tayfunu’nda can kaybı 200’ü aştı. Filipinler Sosyal Refah ve Kalkınma Dairesi, ülke genelinde 452 bin ailenin ve 1 milyon 800 binden fazla kişinin tayfundan etkilendiğini açıkladı

Filipinler'de ölü sayısı 200'ü geçti
20 Aralık 2021 Pazartesi 11:38

Filipinler medyası, Rai Tayfunu’nda can kaybının 208’e ulaştığını duyurdu. Filipinler Sosyal Refah ve Kalkınma Dairesi, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü ülkede 452 bin 307 ailenin ve 1 milyon 805 bin 5 kişinin tayfundan etkilendiğini duyurdu. Yapılan incelemeler kapsamında 438 bin 359 kişinin kurulan tahliye merkezlerinde bulunduğu, ülke çapında 20 bin 102 yerleşim yerinin tamamen yıkıldığı, 34 bin 681’inin de hasar gördüğü bildirildi.

YIKIM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Tayfunun neden olduğu yıkım, Filipinler Sahil Güvenlik helikopteri tarafından havadan görüntülendi. Görüntülerde, Kabankalan kenti ve Surigao del Norte ilinde birçok yerleşim yerinin sular altında kaldığı anlar yer aldı.


Kaynak: DHA
Etiketler; #filipinler #rai tayfunu #tayfun
Önceki Haber
Libya'dan ikinci yolcu gemisi İzmir'e geldi
Sonraki Haber
Daha temiz bir İzmir için...
Irak'ta sel felaketi: 11 kişi öldü
Irak'ta sel felaketi: 11 kişi öldü
0
Basın toplantısında örümcek paniği!
Basın toplantısında örümcek paniği!
0
Bir aylık bebek leğenle kurtarıldı
Bir aylık bebek leğenle kurtarıldı
0
İnanılmaz hamilelik! Böylesi görülmedi!
İnanılmaz hamilelik! Böylesi görülmedi!
0
ABD'de büyük yıkım: 74 ölü!
ABD'de büyük yıkım: 74 ölü!
0
İnanılmaz olay! Kız arkadaşının annesi ile ilişki yaşadı ve çocukları oldu!
İnanılmaz olay! Kız arkadaşının annesi ile ilişki yaşadı ve çocukları oldu!
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.