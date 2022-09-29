Florida'yı etkisi altına alan kasırgada muhabirin zor anları

Ian Kasırgası ABD'nin Florida eyaletinde sel baskınları ve yıkımlara neden oldu. Eyaleti adeta kırıp geçiren kasırga ile son gelişmeleri canlı yayında servis eden muhabirin rüzgarın kuvvetiyle yerlere kapaklandığı ve konuşmakta zorlandığı anlara ilişkin video ise sosyal medyada gündem oldu

ABD'nin Florida eyaletinde etkili olan kasırgadan korkunç görüntüler gelmeye başladı. Kasırga nedeniyle birçok yeri sel basarken, yaklaşık 1 milyon kişi ise elektrikiz kaldı.

Florida'nın Fort Mayer kentine ulaşan kasırga nedeniyle bir iki saat içinde sokaklar ve binaların giriş katları ile otoparklar sular altında kalırken, sel sularının bazı araçların boyuna ulaştığı görüldü.

Fırtınanın sürüklediği okyanus dalgaları nedeniyle su seviyesinin yer yer 2 metreye kadar yükseldiği kentte ve civar bölgelerde, elektrik kesintisi yaşandığı ve 1 milyona yakın kişinin elektriksiz kaldığı öğrenildi



UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ



American Airlines, eyaletin çoğu bölgesinde hayatı felç eden kasırga nedeniyle Kuzey Carolina, Güney Carolina ve Georgia gibi Florida'ya yakın eyaletlere yapılan uçuşlarda, yolcuların tarih değişiklikleri hizmetlerini ücretsiz yapacağını açıkladı. ABD'li hava yolu şirketi, kasırganın ilk gününde 600 civarında uçuşu iptal etmek zorunda kaldı.



MUHABİRİN YAŞADIĞI ZOR ANLAR KAMERADA

2.5 milyon kişi için tahliye emri verilen ABD'de canlı yayında son gelişmeleri veren bir muhabirin yaşadığı zor anlar ise sosyal medyada büyük ses getirdi. Videoda rüzgarın etkisiyle ayakta durmaya ve konuşmaya çalışan muhabirin kendisine doğru koparak gelen ağacın darbesiyle yere düştüğü görülürken, yayına devam etmek için yol kenarındaki tabelaya tutunduğu o anlar da dikkat çekti.