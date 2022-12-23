Fransa'da silahlı saldırı şoku! Ölü ve yaralılar var!

Fransa'nın başkenti Paris'te, 70 yaşlarında bir kişinin etrafa silahla ateş açması sonucu en az 2 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı bildirildi

Le Parisien'in haberine göre, başkentin 10. Bölgesi'ndeki Enghien Caddesi'nde bir kişi, etrafında bulunan kişilerin üzerine silahla ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Paris Emniyeti'nden yapılan açıklamada, saldırının gerçekleştiği yerde bir kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, kurtarma ekiplerinin müdahalesi ve güvenlik gerekçesiyle bölgenin boşaltılması çağrısı yapıldı.

Saldırının ne amaçla yapıldığına ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadı.