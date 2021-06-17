Fransa, Türkiye için aldığı o karardan vazgeçti

Fransa, Türkiye'yi seyahat kısıtlaması içeren kırmızı ülke listesinden çıkardı. Turuncu ülke listesine alınan Türkiye'den Fransa'ya gidenler için 10 günlük karantina zorunluluğu da kaldırıldı

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner, sosyal medyadan yaptığı açıklamada Fransa'nın seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızı ülke listesinde yer alan Türkiye'yi turuncu ülke listesine geçirdiğini açıkladı. Onaner, "Sağladığımız detaylı bilgiler sonucunda, Fransa seyahat kısıtlamaları listesinde kırmızıdan turuncuya geçtiğimiz az önce açıklandı. Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim" ifadelerini kullandı.

7 ÜLKEYE 10 GÜNLÜK KARANTİNA GETİRİLMİŞTİ

Fransa, 8 Mayıs'ta aldığı karar ile koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye dahil 7 ülkeden daha gelen yolcuların 10 gün karantinaya alınmasını zorunlu hale getirmişti.