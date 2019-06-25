Fransa Vizesi Başvuru Aşamaları

Schengen vizesinin geçerli olduğu ülkelerden biri olan Fransa'ya problemsiz bir şekilde seyahat etmek için son 5 yılda Schengen vizesi için parmak izi oluşturmanız gerekiyor.

Avrupa ülkelerine seyahat etmenin en önemli avantajı Schengen vizesi sayesinde farklı ülkeleri de kolayca keşfetme şansı vermesi. Schengen vizesinin geçerli olduğu ülkelerden biri olan Fransa'ya problemsiz bir şekilde seyahat etmek için son 5 yılda Schengen vizesi için parmak izi oluşturmanız gerekiyor. Bu sayede oturduğunuz yerden, hiçbir zahmete girmeden vizenizi temin edebilirsiniz. Fransa Konsolosluğu ülkemizde pek çok şehirde yer alıyor. Bu kurumlara vize başvurusunda bulunsanız dahi karar yetkisi için gözünüzü Büyükelçilik binalarına çevirmek durumundasınız. Fransa'nın İstanbul ve Ankara Büyükelçilikleri, tüm vize başvurularını değerlendiren ve karara bağlayan merkezlerdir. Ülkemizde Fransa vizesiyle alakalı çok ciddi bir talep söz konusu olduğu için bu kurumlar her daim yoğundur. Tam yetki verilmiş Vize İşlem Merkezi gibi acenteler sayesinde bulunduğunuz şehirden evraklarınızı bize ulaştırabilirsiniz. Ekibimiz Fransa turist vizesi için gerekli olan güncel evrakları tarafınıza iletecektir. Fransa turist vizesinde istenilen evraklar, çeşitli meslek gruplarına göre değişiyor. Fransa turist vizesi 180 günlük zaman dilimi içinde 90 günlük serbest dolaşım hakkı sunuyor. Bordo pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, iki ülke arasındaki anlaşma gereği vize temininde bulunmak durumundadır.

Fransa Turist Vize Hakkında Detaylar

Fransa dünyanın şu anda en fazla turist çeken ülkelerinden birisidir. Romantik şehirleri, sahilleri, köklü tarihi ve büyüleyici atmosferiyle Fransa gerçekten de gidilmeye, görülmeye değer ülkelerden biri durumunda. Fransa Büyükelçiliği başvurular konusunda özellikle güvenlik gerekçesiyle oldukça hassas yaklaşmaktadır. Son yaşanan olaylardan dolayı istenilen evraklarda ve değerlendirme kriterlerinde bazı değişikliklere gidildi. Fransa turist vizesinin tam olarak istenilen formatta doldurulması gerekiyor. Başvuruları olumsuz sonuçlanan kişiler, genellikle formu yanlış ya da eksik doldurmaktadır. Ekibimiz sizin adınıza kontrolleri yapılmış evrakları Büyükelçilik binasına bizzat teslim eder. Bu teslim anından sonra ortalama bir hafta içinde Fransa turist vizesi için başvurunuz olumlu ya da olumsuz şekilde sonuçlanır. Vize İşlem Merkezi tüm aşamalarda müşterilerinin yanında olduğu için hataya yaratmamaktadır. Bu durum da başvurulardaki başarı oranının yüksek olmasındaki en önemli faktördür. Fransa aynı zamanda eğitim açısından oldukça cazip bir ülkedir. Lisans düzeyinde eğitim almak adına Fransa'yı tercih eden öğrencilerin sayısı bir hayli fazla. Fransa vizesi konusunda başvuru yaptığınızda uçak biletiniz için önünüzde en az 30 gün süre olmalıdır. Zira Fransa Büyükelçiliği başvuru aşamasında bazı ek belgeler talep edebilir ve bu da sürecin uzamasına neden olabilir.

Fransa Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yaklaşık olarak 67 milyonluk bir nüfusa sahip olan Fransa Avrupa kıtasının her anlamda göz bebeği. 5 kıtadan da turist çeken ülke, özgürlüğü ve eşitliği bayrağında temsil ediyor. Paris, Marsilya, Nice, Cannes, Strasbourg gibi turistik şehirlere sahip olan Fransa, aynı zamanda çok sayıda düşünce adamı ve sanatçının yetiştiği bir ülkedir. Günler boyunca gezerek bitiremeyeceğiniz ülkede Eiffel Kulesi, Louvre Müzesi, Versay Sarayı gibi çok özel mekanları es geçmeyin.