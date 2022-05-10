Gardiyan ile mahkumun aşkı acı bitti!

ABD'de mahkum ile gardiyanın aşkı acı bitti. Cezaevinden kaçırdığı mahkumla birlikte kayıplara karışan 58 yaşındaki Vicky White, 10 gün sonra yaralı halde bulundu. Hastaneye kaldırılan kadın kurtarılamadı

Olay 29 Nisan'da Lauderdale County'deki bir hapishane meydana geldi. Burada çalışan gardiyan 58 yaşındaki Vicky White kendisi ile aynı soyadı taşıyan 38 yaşındaki Casey White ile kaçtı.

10 gün süren kovalamaca sonrası gardiyan kadın yaralı olarak ele geçirildi. Hastaneye kaldırılan kadın hayatını kaybetti.

Lauderdale County Şerif Rick Singleton, Casey White'ın ise teslim olduğunu açıklarken, "Bugün sokaktan tehlikeli bir adam aldık. Bir daha asla gün ışığını göremeyecek" ifadelerini kullandı.

Gardiyan White'ın ise emekli olmasına bir gün kaldığı ve arkadaşlarına kumsalda daha fazla zaman geçirmeyi planladığını söylediği öğrenildi.

ABD Polis Teşkilatı, ikisinin daha önce Cuma günü Alabama plakalı bakır renkli bir Ford Edge sürerken görüldüğünü söyledi.

Pazartesi günü, Şerif Singleton Casey White'ın 6ft 9'unu "son derece tehlikeli" olarak nitelendirdi ve kolluk kuvvetlerine onunla "herhangi bir şans almamalarını" tavsiye etti.

Bu arada, Bayan White'ın hapishane gardiyanı olarak tertemiz bir sicili vardı.

Lauderdale County Bölge Savcısı Chris Connolly gazetecilere verdiği demeçte, "Hayatım pahasına Vicky'ye güvenirdim. Gerçekten ciddiyim" dedi. "Hapishaneden bir şeye ihtiyacımız olursa, başvuracağımız kişiydi, sağlam çalışanımızdı. Bu yüzden bu kadar şok edici."

Casey White, Eylül 2020'de 58 yaşındaki Connie Ridgeway'i bıçaklamaktan cinayetle suçlandı. 2015 yılında hırsızlık, araç hırsızlığı ve polis takibi de dahil olmak üzere bir dizi şiddet suçundan 75 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İddiaya göre cinayeti itiraf etti, ancak daha sonra delilik nedeniyle suçsuz olduğunu iddia etti ve ortadan kaybolduğunda Lauderdale İlçe Hapishanesinde yargılanmayı bekliyordu, yetkililer ekledi.

Suçlu bulunursa idamla karşı karşıya.