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Gardiyanla mahkumun aşkı, gizli kamera ile ortaya çıktı!

İskoçya'da hücresine gizli kamera yerleştiren erkek mahkum, kadın gardiyanla seviştiği anları kameraya aldı

Gardiyanla mahkumun aşkı, gizli kamera ile ortaya çıktı!
21 Ağustos 2021 Cumartesi 08:20

İskoçya'da bir erkek mahkum, hücresine gizli kamera yerleştirdi. 20'li yaşlarda olduğu tespit edilen kadın gardiyan hücreye girdiği sırada mahkumla öpüşmeye başladı. Çift bir süre seviştikten sonra kadın gardiyan hücreden ayrıldı.

Görüntünün ortaya çıkmasından sonra hakkında soruşturma açılan kadın gardiyan görevinden istifa etti. Cezaevi yetkilileri yaptıkları açıklamada, kadın gardiyanın mahkumla öpüştüğü sırada hücrede bulunan gizli kameradan haberi olmadığını, birkaç hafta önce çekildiği belirtilen görüntülerden sonra cezaevinde bulunan herkesin gardiyan hakkında konuştuğunu söyledi. Yetkililer kendini baskı altında hisseden genç gardiyanın istifa etmek zorunda kaldığını söyledi.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Geçen ay da aynı cezaevinde, mahkumla cinsel ilişkiye giren başka bir kadın gardiyan hakkında soruşturma açıldı. Cezaevi yetkilileri, olayın polise aktarıldığını ve soruşturmayı polisin sürdüreceğini söyledi.

Etiketler; #iskoçya #kadın gardiyan #gardiyan #gardiyan mahkum ilişki
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