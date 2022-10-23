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Gelinin talebi damadı çileden çıkarttı!

İngiltere'de bir gelin adayı, düğünü için damattan ilginç bir talepte bulundu. Düğünde ölen erkek arkadaşına ithafen bir şarkı çaldırmak isteyen gelin, ikinci dansını ise eski erkek arkadaşının babasıyla yapmak isteyince bardağı taşırdı. Damat, gelin evini terk ederken, konu sosyal medyada tartışmaya açıldı

Gelinin talebi damadı çileden çıkarttı!
23 Ekim 2022 Pazar 10:15

İngiltere'de düğün hazırlığı yapan iki gencin başından geçen ilginç olay, sosyal medyada tartışmaya açıldı. Elde edilen bilgilere göre Kayla adlı genç bir kadın, düğün hazırlıklarının son aşamasında damattan ilginç bir talepte bulundu.

Hem ölen eski erkek arkadaşına ithafen bir şarkı çaldırmak isteyen gelin, hem de ikinci dansını ölen erkek arkadaşının babasıyla yapmak istedi. Gelinin bu istekleri karşısına kendisini tutamayan damadın ise gelin evini terk ettiği öne sürüldü.

SOSYAL MEDYAYA TAŞINDI

Gelin ve damat arasında yaşanan bu olay, sosyal medyada taşındı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları gelini haksız bulup, "Onu unutamamışsın belli. Evlendiğin adama saygısızlık yapıyorsun" ifadelerini kullanırken, bazıları da damadı haksız bulup, "Bence gayet normal bir istek, anlayışlı davranabilirdi" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #ingiltere #gelin #damat #dünya
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