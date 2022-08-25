Genç hemşire canlı yayında boğuldu!

Kanada'da yaşayan bir hemşire tatil için otele gitti. 24 yaşındaki hemşire gittiği otelin havuzunda canlı yayın yaptığı sırada boğularak öldü

24 yaşındaki hemşire Hellen Wendy Nyabuto, Ontario'daki Key Motel'de tatile geldi. Gittiği otelin havuzunda telefonla canlı yayın yapan genç hemşire dakikalar sonra herkesin gözü önünde son nefesini verdi. Hemşire canlı yayından dakikalar sonra havuzda kendini derin bir yerde bularak suyla boğuşmaya başladı. Hemşire yüksek sesle çığlık atmaya başladı ve suyu şiddetli bir şekilde tekmeledi. Genç hemşirenin bu çabaları fayda etmedi. Hemşirenin boğulduğunu algılayamayan vatandaşlar ise olay sonrası şok geçirdi. Genç hemşirenin cansız bedeni otel görevlileri tarafından havuzdan çıkarıldıktan sonra polise haber verildi.