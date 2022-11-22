KOCASININ BİLGİSAYARINA BAKINCA ŞOKE OLDU
KOCASININ BİLGİSAYARINA BAKINCA ŞOKE OLDU
0
ÜNLÜ İSİM KANSERE YAKALANDI
ÜNLÜ İSİM KANSERE YAKALANDI
0
İZMİR'İN GURURU OLDU
İZMİR'İN GURURU OLDU
0
SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ
SON HALİNE İNANAMAYACAKSINIZ
0

Gizlice kocasının bilgisayarına bakan kadın şoke oldu!

Avustralya'da bir kadın kocasının kendisini aldatmasından şüphelenerek bilgisayarını inceledi. Bilgisaydaki videoları gören kadın büyük şok yaşadı. Kocasının kendisine uyurken tecavüz ettiğini ve bu anları da videoya aldığını gören kadın, eşini polise şikayet etti. Adam hakkında 2 yıl hapis cezası isteniyor

Gizlice kocasının bilgisayarına bakan kadın şoke oldu!
22 Kasım 2022 Salı 13:22

Melbourne kentinde meydana gelen skandal olayın detayları Avustralya polis tarafından hazırlanan tutanaklara yansıdı. Elde edilen bilgilere göre ismi açıklanmayan bir kadın, kocasının kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine bilgisayarını kontrol etmek istedi.

Talihsiz kadın, kocasının bilgisayarını kontrol ettiği sırada hiç istenmeyen görüntülerle karşılaştı. Buna göre şahsın karısına uykudayken tecavüz ettiği ve bu anları kayda aldığı öğrenildi.

9News'in haberine göre, ismi açıklanmayan marangoz eş üç cinsel saldırı ve iki tecavüz suçlamasını kabul etti. Video bağlantı aracılığıyla mahkemeye katılan adamın 2 yıla kadar ceza alması bekleniyor.

Kadın ise güvendiği birinin kendisine ihanet etmesinden tiksindiğini söyleyerek, "Gelecekte tekrar yakın bir ilişki içinde olan birine nasıl güvenebileceğim konusunda bir fikrim yok" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #tecavüz #haber #dünya
Önceki Haber
Ankara'da korkunç olay! 17 yaşındaki genç kız tüfekle vurularak öldürüldü!
Sonraki Haber
Gizlice kocasının bilgisayarına bakan kadın şoke oldu!
Hapishanede komik olay! Kaçmak için açtığı küçük deliğe sıkışınca...
Hapishanede komik olay! Kaçmak için açtığı küçük deliğe sıkışınca...
0
Musk anket yaptı, Trump'ın Twitter hesabı yeniden açıldı
Musk anket yaptı, Trump'ın Twitter hesabı yeniden açıldı
0
Zelenski: 10 milyondan fazla Ukraynalı elektriksiz
Zelenski: 10 milyondan fazla Ukraynalı elektriksiz
0
Çin'den gelen bir görüntü ürküttü! Koyunlar günlerdir böyle yürüyor!
Çin'den gelen bir görüntü ürküttü! Koyunlar günlerdir böyle yürüyor!
0
Milyonlarca kırmızı yengeç yollarda böyle görüntülendi
Milyonlarca kırmızı yengeç yollarda böyle görüntülendi
0
Hava durumunu sunan sunucudan, başörtülü protesto
Hava durumunu sunan sunucudan, başörtülü protesto
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.