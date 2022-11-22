Gizlice kocasının bilgisayarına bakan kadın şoke oldu!

Avustralya'da bir kadın kocasının kendisini aldatmasından şüphelenerek bilgisayarını inceledi. Bilgisaydaki videoları gören kadın büyük şok yaşadı. Kocasının kendisine uyurken tecavüz ettiğini ve bu anları da videoya aldığını gören kadın, eşini polise şikayet etti. Adam hakkında 2 yıl hapis cezası isteniyor

Melbourne kentinde meydana gelen skandal olayın detayları Avustralya polis tarafından hazırlanan tutanaklara yansıdı. Elde edilen bilgilere göre ismi açıklanmayan bir kadın, kocasının kendisini aldattığından şüphelenmesi üzerine bilgisayarını kontrol etmek istedi.

Talihsiz kadın, kocasının bilgisayarını kontrol ettiği sırada hiç istenmeyen görüntülerle karşılaştı. Buna göre şahsın karısına uykudayken tecavüz ettiği ve bu anları kayda aldığı öğrenildi.

9News'in haberine göre, ismi açıklanmayan marangoz eş üç cinsel saldırı ve iki tecavüz suçlamasını kabul etti. Video bağlantı aracılığıyla mahkemeye katılan adamın 2 yıla kadar ceza alması bekleniyor.

Kadın ise güvendiği birinin kendisine ihanet etmesinden tiksindiğini söyleyerek, "Gelecekte tekrar yakın bir ilişki içinde olan birine nasıl güvenebileceğim konusunda bir fikrim yok" ifadelerini kullandı.