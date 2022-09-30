Göğüsleri sürekli büyüyen genç kız zor durumda!

24 yaşındaki hemşire adayı genç kız, göğüslerinin her gün büyümesine neden olan bir rahatsızlıktan dolayı zor günler geçiriyor. Katıldığı programda göğüslerinin son durumunu anlatan genç kadın, tıbbi destek almak zorunda olduğunu dile getirdi

Melissa adlı genç bir kız, göğüslerinin her gün büyümesi nedeniyle zor günler yaşıyor. Televizyonda yayınlanan programa katılan 24 yaşındaki kız, başına gelen ilginç durum hakkında bilgi verdi. Melissa, "Neredeyse her gün büyümeye devam ediyor. Artık başa çıkmakta zorlanıyorum, insanların bakışları da beni rahatsız eden başka bir durum" ifadelerini kullandı. AMELİYAT SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ Durumunun artık ameliyatlık hale gelmesi nedeniyle üzgün olduğunu dile getiren Melissa, programda kendisine sunulan ameliyat seçeneklerinden birini uygulayıp sağlıklı hayatına dönmek istediğini belirtti.