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Haiti'de deprem 1941 can aldı!

Haiti açıklarında cumartesi günü meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı 1941'e yükseldi, yaralı sayısı ise 9 bin 900'ü aştı

Haiti'de deprem 1941 can aldı!
18 Ağustos 2021 Çarşamba 09:53

Yetkililer, şiddetli sarsıntı nedeniyle şimdiye kadar 60 binden fazla evin yıkıldığını, 76 bin ev ile çok sayıda kamu binasının hasar gördüğünü belirterek, enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Haiti Sivil Savunma Ajansı, depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 1941'e çıktığını, yaralı sayısının ise 6 bin 900'ü geçtiğini belirtti.

Ülkeye uluslararası yardımlar kapsamında ABD'den uzman arama kurtarma ekibinin gelmesinin yanı sıra Meksika'dan 15,4 ton yiyecek, ilaç ve su dahil bazı yardımlar ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Büyük yıkım ve sarsıntıya maruz kalan ülke yönetimi, uluslararası yardım çağrısında bulunmuştu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 7,2 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Saint-Jean-du-Sud'un 12 kilometre kuzeydoğusu olduğunu duyurmuştu.

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'de hissedilen depremin ardından halk panikle sokaklara dökülmüştü.

USGS, yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen depremin ardından yapılan tsunami uyarısını bir süre sonra kaldırmıştı.

Bölgeye arama kurtarma çalışmaları için ekiplerin yönlendirildiği belirtilmişti.

Haiti Başbakanı Ariel Henry, yaptığı açıklamada, depremde geniş çapta hasar meydana geldiğini ifade etmişti.

Henry, ülkede bir aylık olağanüstü hal ilan edildiğini duyurmuştu.

- Haiti'de 2010'da meydana gelen deprem

Dünyada son yüzyıl içinde en fazla ölüme yol açan depremlerden biri 12 Ocak 2010'da Haiti'de yaşandı.

Ülkenin güneyinde meydana gelen 7 büyüklüğündeki depremde resmi rakamlara göre 316 bin kişi öldü, 300 bin kişi yaralandı.

Büyük yıkıma neden olan depremde 1,3 milyon kişi evsiz kaldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #haiti #haiti deprem #deprem #deprem ölüm
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